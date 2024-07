Foi com drama, mas o Brasil conseguiu a primeira colocação do seu grupo no Pré-Olímpico que está sendo disputado em Riga, na Letônia. Apesar da derrota por 77 a 74 para Camarões, a seleção brasileira avançou pelo saldo de cestas por conta do triunfo diante de Montenegro na primeira rodada. Dessa forma, o adversário na semifinal será Filipinas.