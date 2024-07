Nas Olimpíadas do Rio, em 2016, um fisioterapeuta de Tupanciretã se deslumbrou com a magnitude da Vila Olímpica. Voluntário nos Jogos, Renan Leal Machado, 39 anos, atendeu atletas de 12 países na policlínica e conheceu o jamaicano Usain Bolt, lenda do atletismo. Em 2024, voltará ao ambiente olímpico: embarcará em breve para se voluntariar em Paris.