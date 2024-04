O judoca Matheus Takaki, da Sogipa, foi suspenso por doping pelo uso de clomifeno, substância proibida por mascarar uso de anabolizantes. Ele era um dos atletas do clube gaúcho que ainda brigava por vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. As informações foram divulgadas pelo "Olhar Olímpico", coluna do UOL, e confirmadas por GZH.