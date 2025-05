Playoffs da NBA: Clippers vencem os Nuggets e forçam sétimo jogo na série

Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Se na Conferência Leste não houve jogo sete , no Oeste, uma série não escapou. Jogando em Los Angeles, no Intuit Dome, os Clippers venceram um confronto equilibrado contra o Denver Nuggets, por 111 a 105.

James Harden , com 28 pontos, e Kawhi Leonard , com 27 e 10 rebotes, foram os destaques da equipe vencedora. Pelo adversário, Nikola Jokic teve 25 pontos, mas não conseguiu seu tradicional triplo-duplo.

Um dos diferenciais do jogo foram as rotações. Os Nuggets utilizaram apenas dois jogadores saindo do banco, enquanto os Clippers usaram quatro, e todos eles tiveram impacto positivo no time.