New York Knicks vence o Detroit Pistons com cesta nos últimos segundos e avança nos playoffs da NBA

Knicks, de Jalen Brunson, venceram o confronto no Jogo 6 e impediram a sétima partida. Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O New York Knicks venceu o Detroit Pistons por 116 a 113, no Jogo 6 da primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste da NBA. Com o resultado, o time fez 4 a 2 na série e confirmou a classificação para a semifinal da conferência, na qual enfrentará o Boston Celtics. O confronto foi disputado na Little Caesars Arena, em Detroit.

No primeiro tempo da partida, as equipes travaram um duelo equilibrado. O Knicks venceu o primeiro quarto, enquanto o Pistons ganhou o segundo. Na metade do jogo, os donos da casa venciam por 61 a 59. Os donos da casa venciam e contavam com boa atuação de Malik Beasley.

No terceiro quarto, o Knicks foi superior, passou a frente no placar e abriu uma diferença de 11 pontos. Apesar da maior pontuação no último quarto, o Detroit Pistons não conseguiu tirar a diferença. Nos segundos finais, quando o duelo estava empatado em 113 a 113, Jalen Brunson acertou um arremesso de três, faltando quatro segundos para o fim, e confirmou o fim da série, com vitória para a equipe de Nova Iorque.