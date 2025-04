Em casa, União Corinthians enfrenta o São José-SP em busca de recuperação no NBB

Após três derrotas seguidas e uma queda da quinta para a sétima posição na classificação do Novo Basquete Brasil (NBB), o União Corinthians voltará à quadra nesta quarta-feira (9). Em casa, o time de Santa Cruz do Sul enfrentará o São José (SP), nono colocado. A bola sobe a partir das 19h30 no ginásio Arno Frantz.

— Dentro de casa já mostramos que somos uma equipe muito difícil de ser batida e parte importante disso é o que o torcedor faz nas arquibancadas. Contamos mais uma vez com ginásio lotado para que possamos volta a vencer — projeta o diretor de basquete do União Corinthians, Diego Puntel.

Os ingressos para o jogo desta quarta estão à venda e custam R$ 35. A meia-entrada sai por R$ 17,50. Há ainda a opção do ingresso solidário, com valor de R$ 20 mais a doação de um litro de leite. Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site do clube ou em pontos físicos na cidade de Santa Cruz do Sul.