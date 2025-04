Perto do fim da temporada regular da NBA , ainda há elementos para ficar de olho antes das partidas dos playoffs. A principal delas será o reencontro de Luka Doncic com Dallas . Nesta quarta-feira (9), a partir das 20h30min, o Los Angeles Lakers visita os Mavericks.

Esta será a primeira vez que o armador esloveno vai atuar contra a equipe texana no American Airlines Center, em Dallas, desde que foi trocado . A partida também marcará o reencontro de Anthony Davis com os Lakers .

A situação das equipes é bem distinta, pois os Lakers ocupam a terceira posição na Conferência Oeste, com campanha 48-30, enquanto os Mavericks estão em 10º lugar, com 38 vitórias e 41 derrotas. Além de ter que disputar o play-in, Dallas não conta com Kyrie Irving, que se lesionou e está fora do restante da temporada.