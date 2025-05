Sorloth faz quatro gols e bate recorde em vitória do Atlético de Madrid no Espanhol

Alexander Sorloth chuta a bola na partida contra a Real Sociedad. JAVIER SORIANO / AFP

Reserva na maior parte dos jogos do Atlético de Madrid na temporada, o centroavante norueguês Sorloth aproveitou muito bem a suspensão do titular Julian Alvarez e marcou quatro vezes na goleada de 4 a 0 sobre o Real Sociedad no estádio Metropolitano neste sábado pela 35ª rodada do Espanhol. Os três primeiros gols foram marcados em um intervalo de 3 minutos e 57 segundos. Nunca no campeonato um jogador havia anotado três vezes em um período tão curto.

O atacante de 29 anos e 1,95 m chegou aos 17 gols no Espanhol e ultrapassou o companheiro argentino, que soma 15, como artilheiro do time no campeonato. Lewandowski, do Barcelona, lidera a lista com 25, seguido por Mbappé, do Real Madrid, com 24, e Budimir, do Osasuna, com 18.

Todos os gols do companheiro de ataque de Haaland na seleção norueguesa foram marcados de pé esquerdo. O primeiro saiu aos 7 minutos de jogo, após cruzamento de Barrios. Aos 11, o placar já marcava 3 a 0 para o time da casa, todos tendo o norueguês como o autor. O segundo contou com assistência do brasileiro Samuel Lino e o terceiro aconteceu após falha da defesa da Real Sociedad. Sorloth marcou seu quarto gol aos 30 minutos, após cruzamento de Galan pela esquerda.

No segundo tempo, o norueguês ainda teve chance de ampliar sua jornada artilheira aos 5 minutos, quando acertou o travessão do goleiro Alex Remiro. Aos 28 minutos, Sorloth deixou o campo substituído por Correa. A torcida do Atlético de Madri ovacionou a atuação de gala.

Com o placar definido, o jogo esfriou. Os anfitriões mantinham a maior posse de bola, mas não forçavam muito para ampliar. A Real Sociedad após ser dominada no primeiro tempo parecia satisfeita em não permitir que o placar ficasse ainda mais elástico.

A três rodadas para o fim do Espanhol, o Atlético de Madrid está muito próximo de terminar na terceira colocação, com 70 pontos, atrás de Barcelona e Real Madrid. A Real Sociedad soma 43 pontos e está na 12ª colocação. O Atlético volta a campo na quinta-feira, quando visita o Osasuna, e a Real Sociedad recebe o Celta na terça-feira.

Valencia perto das copas europeias

Nos demais jogos deste sábado, o Valencia (10º, 45 pontos), que ocupava a lanterna em janeiro, se aproximou das vagas nas copas europeias ao bater por 3 a 0 o Getafe (13º, 39 pontos), enquanto o Celta de Vigo (7º, 40 pontos) se consolidou sétima posição, que dá vaga na Liga Europa, com a vitória por 3 a 2 sobre o Sevilla (16º, 38 pontos), que ainda corre risco de rebaixamento.

Por sua vez, o Villarreal (5º, 61 pontos) venceu o Girona (15º, 38 pontos) fora de casa por 1 a 0 com um gol nos minutos finais e se manteve firme na luta pela classificação para a Liga dos Campeões, igualando a pontuação do Athletic Bilbao (4º, 61 pontos), que no domingo enfrenta o Alavés (17º, 35 pontos).

Já o Mallorca (9º, 47 pontos), que venceu o já Valladolid (20º, 16 pontos) por 2 a 1, também segue bem posicionado para uma vaga na Liga Europa Conference.

Neste domingo (11), o Barcelona enfrenta o Real Madrid em disputa direta pelo título.

Confira os resultados dos jogos deste sábado pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol: