Basquete Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Anderson Varejão reinaugura quadra em Caxias do Sul: "Esse momento representa muito"

Ex-jogador da seleção brasileira atua hoje como embaixador global do Cleveland Cavaliers, time da NBA que foi um dos responsáveis, junto com a empresa Eaton, por proporcionar a nova estrutura pública no Parque dos Macaquinhos

04/04/2025 - 15h13min Atualizada em 05/04/2025 - 11h33min Compartilhar Compartilhar