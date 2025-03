Spalletti prega 'inteligência' para Itália quebrar tabu contra a Alemanha na Liga das Nações

O técnico Luciano Spalletti está confiante em levar a melhor sobre a Alemanha pelas quartas de final da Liga das Nações. Sabe, contudo, que sua equipe precisa fazer um bom resultado no embate de ida, agendado para esta quinta-feira, no Giuseppe Meazza, em Milão, e prega "inteligência" em jogo no qual deve ter espaço para atacar. São 13 anos de jejum contra a rival, o que parece não incomodar o treinador.