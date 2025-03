Scaloni exalta grupo após perder medalhões para escalar Argentina: "Jogar com melhor que temos"

Scaloni preferiu valorizar elenco. JUAN MABROMATA / AFP

Ao invés de reclamar por perder jogadores do calibre de Lionel Messi, Paulo Dybala e Lautaro Martínez, para os duelos contra Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o técnico Lionel Scaloni resolveu exaltar a força do elenco e a confiança nos substitutos que dispõe para os dois compromissos que terá pela frente nesta Data Fifa.

— Vamos encarar o jogo com o melhor que temos e sem reclamações —disse o treinador em entrevista coletiva nesta quinta-feira (20).

— Sabíamos que vários jogadores estavam lesionados e existia a possibilidade de perder alguns (nomes importantes) — completou Scaloni.

Diante dessa situação, o técnico campeão do mundo em 2022 foi forçado a levar adiante seu plano de testar novas peças, algo que tinha em mente quando a Argentina garantisse sua classificação para a próxima Copa do Mundo.

— Com as ausências que temos, pode ser uma oportunidade para alguns mostrarem seu valor, para analisá-los para o que está por vir — explicou.

Nesse sentido, ele destacou o atacante do Atlético de Madrid Giuliano Simeone, que tem grandes chances de acompanhar Julián Álvarez no ataque da Argentina, no encontro desta sexta-feira, diante do Uruguai.

— O presente é bom, ele está indo cada vez melhor, e qualquer treinador gosta dele. É uma grande ajuda por sua versatilidade — disse Scaloni sobre o atleta, que é filho de Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid.

O comandante também mencionou dois outros nomes convocados pela primeira vez: Santiago Castro e Benjamín Domínguez, ambos do Bologna, da Itália.

— Castro é um jovem que está jogando bem e vem se adaptando ao futebol italiano. Domínguez também nos dá muitas opções — disse o treinador.

Da lista de medalhões lesionados, Messi foi o primeiro a ser descartado por causa de uma lesão no adutor. Nesta quarta-feira, a lista de desfalques aumentou com Lautaro Martínez (lesão na coxa esquerda). Por fim, Paulo Dybala fechou o pacote de baixas ao ter confirmada uma cirurgia no joelho.