São Paulo testa reservas, faz jogo-treino como preparação e Zubeldía já pensa no Brasileiro

Fora das finais do Campeonato Paulista e com calendário ativo novamente só a partir do fim de março, quando terá início o Brasileirão, o São Paulo quer aproveitar esse período de "folga dos jogos" para testar o seu elenco e também observar quem vem se destacando na base. Nesta sexta-feira, Luís Zubeldía orientou seus comandados em um jogo-treino diante do Grêmio Mauaense para ver em ação os jogadores reservas e completou a atividade com jovens do sub-20.

Diante deste planejamento, a comissão técnica dividiu o elenco em duas frentes. Quem atou contra o Palmeiras na segunda-feira, pelas semifinais do Estadual, realizou trabalhos técnicos, de posse de bola e de movimentação em um espaço reduzido.

Já quem teve menos minutagem neste início de temporada participou de um jogo-treino contra a equipe de Mauá. Ali o treinador pode observar alguns atletas e testar algumas opções táticas. A atividade foi realizada no CT da Barra Funda.

Lucas, com trauma no joelho direito continua sendo monitorado pelo departamento médico. Com esse período sem partidas, a tendência é que o atacante siga o tratamento intensivo já de olho na estreia do Campeonato Brasileiro.

Além dos treinos que serão programados ao longo da outra semana, o treinador são-paulino quer aprimorar um padrão tático para a equipe entrar ajustada no Nacional. O pensamento de Zubeldía é buscar um bom início para a equipe ganhar confiança no torneio.