Santos encaminha negociação para adquirir ao atacante Rafael Freitas junto ao Guarani

O Santos manifestou interesse e encaminhou a compra definitiva de Rafael Freitas, atacante de 19 anos que está emprestado pelo Guarani até julho deste ano. O time da baixada deve exercer a opção de compra do jogador nas próximas semanas, investindo R$ 1,2 milhão para adquirir os direitos econômicos do atleta.

O desempenho rendeu oportunidades no elenco profissional de Pedro Caixinha, com o jogador sendo inscrito na Lista A do Paulistão e ficando no banco no clássico contra o São Paulo.