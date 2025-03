Rio Grande do Sul estreia com vitórias no Brasileiro sub-18 de vôlei

A seleção gaúcha feminina no embarque para o Paraná. Arquivo Pessoal

As seleções do gaúchas começaram com vitórias no Campeonato Brasileiro sub-18 feminino e masculino, que tiveram início nesta quarta-feira (19).

Em Maringá (PR). onde acontece o torneio feminino, as gurias comandadas por Pablo Martins venceram o Ceará por 3 sets 0, parciais de 25/12, 30/28 e 25/16 em 1h22 min de partida válida pelo Grupo A.

O Rio Grande do Sul foi muito superior no primeiro set, com 12 pontos de ataque contra oito e cometendo somente cinco erros contra 11 das cearenses, que equilibraram a segunda parcial e lideraram até a 27-26, desperdiçando algumas chances de empatar. Dessa forma, as gaúchas viraram e abriram 2 a 0, mesmo cometendo o mesmo número de erros das nordestinas (11 a 11), mas levando vantagem nos ataques (16 a 14) e bloqueios (3 a 2).

Com o placar de 2 a 0, a equipe gaúcha liderada pela ponteira Valentina Vieira, que terminou o jogo com 16 pontos e pela oposta Vallentina Biondo, que marcou 14, foi somando até fechar em 25 a 16 e garantir sua primeira vitória no Brasileiro.

As gaúchas voltam à quadra na quinta-feira (20), às 16h, para enfrentar o Rio Grande do Norte, que perdeu para Santa Catarina por 3 a 0 (25/18, 25/23 e 25/16). No outro jogo do grupo, Minas Gerais fez 3 a 0 (25/13, 25/20 e 25/20) no Ceará. que acumula duas derrotas e é o lanterna.

Guris jogam no Amazonas

O torneio masculino acontece em Manaus (AM), e o time gaúcho começou vencendo o Mato Grosso por 3 a 0, parciais de 25/17, 25/17 e 25/21, em partida do Grupo B.

A equipe comandada por Vinícius Fin jogará mais uma vez nesta quarta, às 21h, contra o Paraná, que mais cedo fez 3 a 1 sobre Minas Gerais, com parciais de 25/13, 16/25, 25/23 e 25/22.