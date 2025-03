Sesi-Bauru bate Praia Clube e entra no G-4 da Superliga masculina de vôlei

Jogadores do Sesi-Bauru comemoram ponto durante confronto com o Praia Clube. Felipe Wiira / Divulgação/Sesi SP

O Sesi-Bauru derrotou o Praia Clube por 3 sets a 0, com um triplo 25/20, após 1h36min de partida disputada na noite de terça-feira (18) e entrou no G-4 da Superliga masculina de vôlei.

As duas equipes somam agora 40 pontos, mas os paulistas levam vantagem nos critérios de desempate, deixando os mineiros, que no domingo perderam a final do Campeonato Sul-Americano para o rival Sada Cruzeiro, na quinta posição. A liderança da competição é de outra equipe de Minas Gerais, o Minas Tênis Clube, que soma 46, um à frente do time cruzeirense e três em relação ao Vôlei Renata, de Campinas.

Com mais uma duas rodadas da fase classificatória, a Superliga masculina já tem sete classificados para as quartas de final. Além dos cinco primeiros, Joinville e Suzano também já garantiram classificação. A última vaga é disputada por Apan Blumenau (SC), São José (SP), Guarulhos (SP) e Goiás (GO), sendo que o pior deles também será rebaixado ao lado do Beurologia Ativa (GO).

Na partida contra o Praia Clube, Lukas Bergmann foi eleito o melhor em quadra e ganhou o Troféu VivaVôlei. O ponteiro do Sesi-Bauru terminou com 17 pontos, sendo 13 marcados no ataque, três no saque e um no bloqueio.