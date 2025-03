Praia Clube vence Sesc-Flamengo e reassume a liderança da Superliga feminina de vôlei

Após conquistar o tricampeonato sul-americano, o time de Uberlândia voltou a jogar em casa e não pode contar com a meio de rede Carol Gattaz, que na partida contra o Brusque, no dia 14, sofreu uma séria lesão no joelho esquerdo. A jogadora passará por cirurgia e só deve voltar às quadras no meio da próxima temporada, que começará em julho.