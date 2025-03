Memphis marca, se aproxima da artilharia da Holanda, mas vê Espanha avançar na Liga das Nações

No dia em que completou 100 jogos com a camisa da Holanda, o atacante Memphis, do Corinthians, marcou um gol, se aproximando da artilharia histórica da seleção nacional, mas não evitou a eliminação de seu país diante da Espanha na Liga das Nações neste domingo.

Após empate em 2 a 2 no tempo normal, em Valência, houve nova igualdade na prorrogação (3 a 3) e na decisão por pênaltis, a Espanha errou menos e avançou com 5 a 4. Memphis não participou da decisão de pênaltis, pois foi substituído durante a prorrogação.

Após empate em 2 a 2 na Holanda na quinta-feira, a Espanha tinha a vantagem de contar com o apoio da torcida no Mestalla e abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo com Oyarzabal cobrando pênalti.

No início da segunda etapa, o camisa 10 do Corinthians, que teve uma boa atuação, incomodando muito a defesa espanhola, levou os holandeses cobrando pênalti aos 9 minutos. Memphis tem agora 47 gols pela Holanda, a três de Van Persie, maior artilheiro do país. Seis minutos depois, o atacante levou um cartão amarelo após uma falta mais dura.

Oyarzabal voltou a colocar os donos da casa em vantagem aos 22 minutos. O resultado dava a vaga para a Espanha, mas a Holanda forçou a prorrogação, com um gol de Maatsen aos 34 minutos após assistência de Simons. No tempo extra, Memphis foi substituído aos 11 minutos do primeiro tempo e deu lugar a Brobbey. Dois minutos depois, Lamine Yamal voltou a colocar a Espanha perto da classificação ao marcar após assistência de Huijsen.

Pela terceira vez na partida, os holandeses buscaram a igualdade, com Simons cobrando pênalti aos 4 minutos do segundo tempo da prorrogação. A decisão, então, foi para os pênaltis. Pedri marcou o gol da classificação

O adversário da Espanha na semifinal será a França, que em casa eliminou a Croácia na disputa de pênaltis. A França precisava vencer após derrota por 2 a 0 na Croácia na quinta-feira. Os anfitriões devolveram o resultado, com gols de Olise e Dembele no segundo tempo. Sem conseguir mudar o placar na prorrogação, as equipes também definiram a vaga na disputa por pênaltis. Foram necessárias sete cobranças para cada equipe, até que Upamecano converteu sua cobrança e fechou em 5 a 4.

A outra semifinal da Liga das Nações será entre Alemanha e Portugal, que jogando em casa passaram respectivamente por Itália e Dinamarca. A Alemanha empatou com a Itália em 3 a 3, e os portugueses venceram a Dinamarca por 5 a 2 na prorrogação após triunfo por 3 a 2 no tempo normal

Em Lisboa, Portugal precisava vencer após perder a partida de ida por 1 a 0 e viu Cristiano Ronaldo sofrer e perder pênalti logo no começo da partida. Os donos da casa, porém, foram para o intervalo em vantagem com um gol contra de Andersen aos 38 minutos.

No segundo tempo, Kristensen empatou aos 11 minutos, e Cristiano Ronaldo se redimiu aos 17 minutos ao colocar os portugueses em vantagem. Eriksen empatou aos 31 minutos, mas Trincão garantiu sobrevida aos portugueses ao marcar o terceiro aos 41 minutos. Já nos acréscimos, aos 47, Gonçalo Ramos entrou no lugar de Cristiano Ronaldo. Na prorrogação, Portugal garantiu a vaga com gol de Trincão a 1 minuto do primeiro e Gonçalo Ramos aos 10 do segundo.

A Alemanha foi a única seleção a se classificar sem jogar a prorrogação. Depois de virar a partida na quinta-feira, em Milão, e vencer os anfitriões por 2 a 1, a Alemanha dominou totalmente a Itália no primeiro tempo neste domingo, em Dortmund, mas viu a reação dos visitantes na segunda etapa. Com o empate em 3 a 3, após estar vencendo por 3 a 0, a Alemanha se classificou pela primeira vez para as semifinais da Liga das Nações, que está na quarta edição.

Com o resultado deste domingo, a Alemanha ampliou seu histórico positivo de duelos diretos recentes contra Itália para oito jogos sem derrota, com quatro vitórias. Diante de sua torcida, a Alemanha dominou a partida no primeiro tempo. Apesar do maior volume de posse de bola, o gol só saiu aos 30 minutos do primeiro tempo, com Kimmich cobrando pênalti.

O segundo gol da Alemanha surgiu após falha bizarra do sistema defensivo italiano. Após uma bela defesa de Donnarumma, que mandou para escanteio uma cabeçada de Kleindiesnst, os italianos ficaram discutindo e deixaram Musiala livre na pequena área. Kimmich cobrou rapidamente e Musiala só tocou para o gol vazio.

Ainda antes do intervalo, o meia do Bayern de Munique teve sua terceira participação em jogadas de gol ao colocar a bola na cabeça Kleindiesnst na pequena área da Itália. Donnarumma chegou a dar um tapa na bola, mas ela já havia ultrapassado a linha do gol. A Alemanha terminou o primeiro tempo com 13 finalizações (seis corretas), contra apenas 3 (todas para fora) dos visitantes.

No segundo tempo, conseguiu equilibrar a partida e diminuiu com o atacante Kean, marcando duas vezes. Aos 4 minutos, o atacante da Fiorentina aproveitou falha na saída de bola da Alemanha e, da entrada da área, chutou forte no canto direito do goleiro Baumann e diminuiu para a Itália.

O segundo gol de Kean saiu aos 24. Ele recebeu passe da Raspadori dentro da área, conseguiu evitar a marcação de Tah e bateu forte no canto esquerdo de Baumann. Quatro minutos depois, o árbitro polonês Marciniak chegou a marcar pênalti para a Itália, mas após revisão pelo VAR a anotação foi anulada.