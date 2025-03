Léo Pereira prega paz no Fla x Flu, mas avisa: 'Se quiserem briga, aqui também tem homem'

O primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, com triunfo por 2 a 1 do Flamengo, terminou com jogadores do Fluminense partindo para briga com os rivais após possíveis provocações após o apito final. Neste domingo, as equipes voltam a se enfrentar no Maracanã (16 horas) e o zagueiro Léo Pereira espera que seja em clima de paz. O defensor não esconde, contudo, que a equipe vai reagir caso haja nova confusão.