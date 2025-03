Favoritos, Zverev e Sabalenka avançam em Miami

AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Dois dos g randes favoritos do Aberto de Miami , a bielorrussa Aryna Sabalenka e o alemão Alexander Zverev venceram seus jogos nesta segunda-feira (24) para continuarem na corrida pelo título .

Zverev, número 2 no ranking da ATP, venceu o australiano Jordan Thompson (37º) por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em uma hora e 27 minutos.

— Encontrei o ritmo depois do 4-1 [a favor de Thompson no primeiro set] e estou feliz com o meu nível desde então— acrescentou.