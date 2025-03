Como a popularização no Reino Unido é importante para o beach tennis virar esporte olímpico? Ouça o podcast

O beach tennis é popular nos países de influência britânica? A Commonwealth é uma comunidade intergovernamental que reúne países com laços históricos e culturais com o Reino Unido, como a Austrália.

Para entender se há potencial de o beach tennis se desenvolver em solo britânico, o Saque na Cinco conversa com o beachtennista Chris Maguire e com o gaúcho Tuko Maia, um dos precursores do esporte na Austrália, para atualizar as possibilidades de a modalidade ingressar no programa olímpico.