Com três equipes do Brasil, Sul-Americano masculino de vôlei começa em Uberlândia

Sada Cruzeiro venceu as últimas oito edições do Sul-Americano. Agência i7 / Divulgação/Sada Cruzeiro

O vôlei brasileiro começa, nesta quarta-feira (12), a defesa da hegemonia no Campeonato Sul-Americano masculino de clubes. Em Uberlândia, três equipes do país buscam as duas vagas em disputa para o Mundial e lutam por manter a hegemonia iniciada em 2016, quando o Sada Cruzeiro venceu o primeiro de seus oito títulos consecutivos. No geral, o time mineiro é o maior campeão da história, com 10 conquistas.

Principal equipe brasileira, o Sada Cruzeiro defenderá sua longa série de títulos e terá como rivais da primeira fase o Monteros Voley, quarto colocado na última Liga Argentina, e o Juan Ferreira, campeão da Superliga uruguaia de 2024.

Atual campeão da Superliga brasileira, o paulista Sesi-Bauru irá enfrentar o Ciudad Voley, campeão da Liga Argentina, e o Olympic, campeão da Superliga da Bolívia.

Sede do torneio, o Praia Clube terá como adversários, o River Plate, vice-campeão da Supercopa da Argentina, e o Deportivo Murano, campeão da Liga Chilena.

As equipe se enfrentam dentro dos grupos e apenas os primeiros colocados avançam para as semifinais. A quarta vaga ficará com o melhor segundo colocado.

O canal do YouTube do jornal O Tempo, de Minas Gerais, anuncia a transmissão ao vivo da competição. Os canais SporTV devem transmitir as semifinais e a decisão.

Confira a tabela do Sul-Americano masculino de clubes:

1ª rodada - 12/03

15h30 - Ciudad Voley (ARG) x Olympic (BOL)

18h – Sada Cruzeiro x Juan Ferreira (URU)

20h30 - Praia Clube x Deportivo Murano (CHI)

2ª rodada - 13/03

15h30 - Ciudad Voley (ARG) x Sesi Bauru

18h - Sada Cruzeiro x Monteros Voley (ARG)

20h30 - Praia Clube x River Plate (ARG)

3ª rodada - 14/03

15h30 - River Plate (ARG) x Deportivo Murano (CHI)

18h - Monteros Voley (ARG) x Juan Ferreira (URU)

20h30 – Sesi Bauru x Olympic (BOL)

Fase final

15/03

18h30 – Semifinal (1.º A x melhor 2.º)

21h - Semifinal – (1° B x 1° C)

16/03

11h - Disputa do 3º lugar

14h – Final