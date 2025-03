João Fonseca estreia em Challenger nos EUA: saiba horário e onde assistir

CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Após a eliminação na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells , o brasileiro João Fonseca volta às quadras nesta quarta-feira (12) para a disputa do Arizona Tennis Classic .

A partida, contra o russo Pavel Kotov, está programada para as 14h (de Brasília). O SporTV 3 e o streaming Challenger TV anunciam a transmissão.

A competição é de nível Challenger e será disputada em quadra dura, na cidade de Phoenix, com premiação total de US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão).

Número 80 do ranking mundial e principal jogador brasileiro na classificação da ATP, Fonseca irá estrear diante de Kotov, que tem como principal resultado na carreira o vice do ATP 250 de Estocolmo em 2023, que atualmente é o 102º do mundo. Este será o primeiro confronto entre eles.