Brasileiros vencem argentinos e garantem duas vagas nas semifinais do Sul-Americano masculino de vôlei

Cacau Souza / Voleysur/Divulgação

O segundo dia do Campeonato Sul-Americano masculino de clubes, em Uberlândia, em Minas Gerais, foi de confrontos entre Brasil e Argentina, com os times da casa vencendo os tRês confrontos e garantindo duas das quatro vagas para as semifinais do torneio.

A primeira partida da rodada marcou a estreia do Sesi-Bauru, que enfrentou o Ciudad Vóley. Com ótima atuação do oposto Darlan, que terminou com 16 pontos e venceu o duelo com o central argentino Jonás Ponzio, que terminou com 15, o time paulista ganhou por 3 a 0, parciais de 25/22, 25/16 e 25/16, e encaminhou sua classificação.

Dono de dez títulos do torneio, sendo os últimos oito de forma consecutiva, o Sada Cruzeiro bateu o Monteros Voley, também por 3 a 0, parciais de 25/18, 25/21 e 25/19 e com duas vitórias garantiu a liderança do Grupo C.

Os pontas Douglas Souza e Vaccari, com 17 e 14 pontos, respectivamente, lideraram a equipe mineira. O central Joaquín Fariña marcou oito para o time argentino.

E no encerramento da rodada, o Praia Clube fez 3 a 0 (25/21, 25/16 e 25/18) no River Plate e assegurou a liderança do Grupo A.

Maicon liderou ataque do Praia. Cacau Souza / Voleysur/Divulgação

O time da casa teve como destaque o ponta Maicon, que terminou com 19 pontos, cinco mais que o oposto Sergio Acosta, do River.

Nesta sexta-feira (14) será disputada a última rodada da fase classificatória e os outros dois semifinalistas serão definidos.

O canal do YouTube do jornal O Tempo, de Minas Gerais, anuncia a transmissão ao vivo da competição. Os canais SporTV devem transmitir as semifinais e a decisão.

Confira a tabela do Sul-Americano masculino de clubes:

1ª rodada - 12/03

Ciudad Voley (ARG) 3 x 0 Olympic (BOL) - 25/19, 25/19 e 25/21

Sada Cruzeiro (BRA) 3 x 0 Juan Ferreira (URU) - 25/5, 25/14 e 25/17

Praia Clube (BRA) 3 x 0 Deportivo Murano (CHI) - 27/25, 25/15, 25/17

2ª rodada - 13/03

15h30 - Ciudad Voley (ARG) 0 x 3 Sesi Bauru (BRA) - 22/25, 16/25 e 16/25

18h - Sada Cruzeiro (BRA) 3 x 0 Monteros Voley (ARG) - 25/18, 25/21 e 25/19

20h30 - Praia Clube (BRA) 3 x 0 River Plate (ARG) - 25/21, 25/16 e 25/18

3ª rodada - 14/03

15h30 - River Plate (ARG) x Deportivo Murano (CHI)

18h - Monteros Voley (ARG) x Juan Ferreira (URU)

20h30 – Sesi Bauru (BRA) x Olympic (BOL)

Darlan lidera o ataque do Sesi-Bauru. Cacau Souza / Voleysur/Divulgação

Fase final

15/03

18h30 – Semifinal (1.º A x melhor 2.º)

21h - Semifinal – (1° B x 1° C)

16/03