Times brasileiros vencem na estreia do Sul-Americano masculino de vôlei

Os times brasileiros tiveram um começo positivo no Campeonato Sul-Americano masculino de clubes . Em Uberlândia, em Minas Gerais, duas das três equipes que representam o país, os mineiros Sada Cruzeiro e Praia Clube, estrearam com vitória . O paulista Sesi-Bauru disputará sua primeira partida na quinta-feira.

Com uma boa presença de público na Arena UTC, nesta quarta-feira (12), o torneio foi inaugurado com a vitória do Ciudad Vóley, da Argentina, sobre o Olympic, da Bolívia, por 3 sets a 0. As parciais foram de 25/19, 25/19 e 25/21, em jogo que teve 1h10min de duração.