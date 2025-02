Rafael Matos supera dupla vice-campeã olímpica e segue na defesa do título do Rio Open

Melo (na rede ) e Matos (no fundo) superaram cabeças de chave número 4 Divulgação / Fotojump/Rio Open

O gaúcho Rafael Matos segue na defesa de seu título de duplas no Rio Open. Ele foi campeão em 2004 ao lado do colombiano Nicolas Barrientos. Nesta quarta-feira (19), Matos e o mineiro Marcelo Melo superaram os norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, de virada, com parciais de 5/7, 7/6 (7-5) e 10-3, após uma hora e 58 minutos.

Cabeças de chave número 4 e vice-campeões olímpicos em Paris 2024, Krajicek e Ram foram extremamente eficientes no set inicial e além de defenderem o saque, ainda conseguiram uma quebra no 12º e último game.

Experiente, a dupla dos Estados Unidos segurou a pressão brasileira no segundo set e ao evitar quebras foi para o tie-break. Com uma torcida empolgada, Matos e Melo buscaram virar o curso do jogo e conseguiram marcar 7 a 5 para forçar o super tie-break.

No set desempate com contagem até 10, a dupla brasileira começou confirmando o saque e logo depois aproveitou uma dupla falta dos americanos para com o saque de Rafael Matos abrir 4 a 1. Um winner de devolução de Marcelo Melo garantiu o 5 a 1 e começou a encaminhar a vaga.

Veio a virada de quadra e uma cruzada de Matos não encontrou resposta correta e o placar foi a 6 a 1. No saque de Melo, a dupla brasileira chegou a 8/1. Com as duplas trocando pontos em seus saques, o primeiro match point foi desperdiçado com uma bela devolução de Krajicek. Em um bola paralela do fundo, Marcelo Melo garantiu a vitória em 10-3 para festa da torcida que lotou a quadra 1 no Jockey Club Brasileiro.