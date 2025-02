Bruno Soares fala sobre fase do tênis brasileiro: "Momento muito especial"

Tenista se aposentou em 2022 João Praetzel / Agência RBS

Ex-número 2 do mundo em duplas e vencedor de quatro Grand Slams (dois Australian Open e dois US Open), Bruno Soares conquistou 35 títulos a nível ATP em toda a sua carreira e se aposentou do tênis em 2022.

Ainda assim, não abandonou sua ligação com a modalidade. Durante o Rio Open, é um dos convidados a prestigiar o evento no Jockey Club Brasileiro.

Como um dos maiores vencedores do tênis brasileiro, Bruno Soares analisou a atual fase do país na modalidade.

— Acho que o tênis vive um momento muito especial, isso é muito legal de ver. Me lembra muito da época do Guga. Hoje, com a rede social, com todas essas coisas, potencializa demais isso aí — analisou Bruno.

Duplista de renome, ele aponta Rafael Matos como um dos seus sucessores. O gaúcho de Porto Alegre jogará o Rio Open ao lado de Marcelo Melo.

— Acho que até pro Marcelo está super legal isso, que traz a juventude do Rafa, toda vontade que a pessoa vem quando ela é nova no circuito. Quando você fica com aquele gás novo, super legal, e o Rafa faz parte disso aí, e é bacana ver os dois jogando, tendo bons resultados.

Bruno Soares falou sobre a importância de manter a boa fase.