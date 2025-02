Gaúcho Rafael Matos fala sobre estreia no Rio Open: "As condições são as minhas favoritas"

O tenista gaúcho Rafael Matos. Divulgação / Fotojump

Se o Brasil nunca venceu o Rio Open na chave de simples, nas duplas a situação não é bem assim. O gaúcho Rafael Matos é o atual campeão da competição na modalidade e estará de volta à quadra do Jockey Club Brasileiro em busca do bicampeonato nos próximos dias.

No ano passado, ele venceu ao lado do colombiano Nicolas Barrientos. Em 2025, no entanto, estará em uma dupla 100% brasileira, ao lado do multicampeão Marcelo Melo.

Matos e Melo estrearão nesta quarta-feira (19), a partir das 17h, contra a dupla Austin Krajicek e Rajeev Ram, norte-americanos e cabeças de chave número 4.

— Vim jogando com o Marcelo também há quase um ano. Estamos bem entrosados. Sensações estão boas, as condições são as minhas favoritas. Agora, é aproveitar tudo isso e botar em quadra, para defender esse título, agora 100% brasileiro.

Vencedor de grand slam

Matos já é vencedor de grand slam. Em 2023, ao lado de Luisa Stefani, venceu o Australian Open de duplas mista. Agora, sonha com o título nas masculinas.

— É um objetivo que eu tenho, com certeza. Vou continuar trabalhando muito forte para isso, que é o Grand Slam, é o top 10, é o número 1. Acho que são os três grandes objetivos. É o que me faz sair da cama com vontade de trabalhar no dia a dia para chegar lá.

Gaúcho de Porto Alegre, o tenista de 29 anos mora há três em Balneário Camboriú e treina na ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, de Itajaí (SC).

Rio Open 2025: veja a programação de jogos desta quarta-feira

Quadra Guga Kuerten - a partir de 16h30min

Francisco Comesaña (ARG) x Nicolás Jarry (CHI)

Não antes das 19h

Alexander Zverev (ALE) x Alexander Shevchenko (UCR)

Thiago Monteiro (BRA) x Chun-hsin Tseng (TPE)

Quadra 1 - a partir de 17h

Rafael Matos (BRA)/Marcelo Melo (BRA) x Austin Krajicek (EUA)/Rajeev Ram (EUA)

Não antes das 18h

Sebastián Baez (ARG) x Mariano Navone (ARG)

Maximo González (ARG)/Andrés Molteni (ARG) x Marcelo Demoliner (BRA)/Fernando Romboli (BRA)

Quadra 2 - a partir das 18h