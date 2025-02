Gaúcho Rafael Matos e mineiro Marcelo Melo ficam com o vice em Buenos Aires

Matos e Melo (D) perderam para Andreozzi e Arribagé (E). Divulgação / IEB+ Argentina Open

Um pouco antes da vitória de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires, o gaúcho Rafael Matos e o mineiro Marcelo Melo estiveram em quadra na decisão da chave de duplas. Os brasileiros chegaram ao terceiro set, mas foram superados pelo argentino Guido Andreozzi e o francês Théo Arribagé, que venceram por 7/5, 4/6 e 10-7.

Esta foi a terceira final disputada por Matos e Melo e a segunda em que eles terminaram com o vice-campeonato. Em 2024, eles venceram o ATP 250 de Stuttgart, em quadra de grama, e foram derrotados na decisão do ATP 250 de Washington, em piso de saibro, o mesmo do torneio argentino.

Pela campanha em Buenos Aires os dois jogadores do Brasil irão subir duas posições no ranking mundial de duplas. Marcelo Melo passa a ocupar a 35ª colocação, uma acima de Rafael Matos.

— Foi uma boa semana independente do resultado de hoje, nas quartas e hoje na final fizemos dois grandes jogos, jogamos bom nível, nas quartas verio pro nosso lado, hoje acabou não vindo. Agora é fazer esses ajustes, ver o que faltou e vir com tudo no Rio Open que é um torneio muito especial para nós — afirmou Matos.

O novo desafio da parceria brasileira será o Rio Open. A estreia do gaúcho, que foi campeão em 2024 com o colombiano Nicolás Barrientos, e do mineiro no ATP 500 carioca acontecerá contra a dupla vencedora do confronto entre os brasileiros Gustavo Heide e Marcelo Zormann e a dupla formada pelo holandês Jean-Julein Rojer e o português Francisco Cabral.