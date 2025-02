Medvedev vence Struff e alcança em Marselha a primeira semifinal do ano

O tenista russo Daniil Medvedev se classificou nesta sexta-feira (14) para sua primeira semifinal do ano no torneio ATP 250 de Marselha após derrotar o alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0.

O ex-número 1 do mundo venceu com parciais de 6-3 e 6-2 num duelo que durou 78 minutos.

"Não comecei bem a partida. Ele teve muitos break points", explicou Medvedev, campeão em 2021 na cidade do sul da França.

"Saquei bem algumas vezes. Ele cometeu alguns erros. Faz parte do tênis. Depois ganhei o controle do jogo e sinto que fui um jogador um pouco melhor", acrescentou o russo.

Oitavo colocado no ranking mundial, Medvedev não teve um bom início de temporada, com eliminações na segunda fase do Aberto da Austrália e em Roterdã.