Após eliminação em Buenos Aires, Holger Rune desiste do Rio Open

Uma das atrações anunciadas para o Rio Open, o dinamarquês Holger Rune comunicou nesta sexta-feira (14), que não participará do torneio da série 500 da ATP. A informação partiu da organização do evento, que terá sua chave principal iniciando na segunda-feira (17). O sorteio acontece neste sábado à tarde.

Na quinta-feira, Rune foi eliminado nas oitavas de final do ATP 250 de Buenos Aires ao perder em sets diretos (6/1 e 7/5) para o local Mariano Navone, que será o próximo rival do brasileiro João Fonseca . Após a partida, o ex-número 4 do mundo criticou a quadra.

Em suas redes sociais, Holger Rune ainda comentou sobre uma gripe no início do ano e dores no ombro, antes de ter sua desistência do Rio Open confirmada.