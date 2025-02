Bia Haddad Maia cai na semifinal de duplas em Doha

Após uma boa campanha na chave de duplas do WTA 1000 de Doha, no Catar, a brasileira Bia Haddad Maia foi eliminada, nesta sexta-feira (14), nas semifinais da competição.

Na decisão do título em Doha, as asiáticas vão enfrentar as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, cabeças de chave número 3, que venceram as russas Mirra Andreeva e Diana Shnaider de virada, parciais de 4/6, 7/6 (7-2) e 11-9.