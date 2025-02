Mavericks perdem por mais de 40 pontos em primeiro jogo após troca de Doncic

O time do Dallas Mavericks parece ter sentido bastante a troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers . No primeiro jogo da franquia após a notícia da negociação, que trouxe Anthony Davis , os Mavs foram massacrados pelo Cleveland Cavaliers, perdendo por 144 a 101.

O jogo ocorreu em Ohio, porém, na frente do ginásio dos Mavericks, no Texas, alguns torcedores protestaram pela troca que envolveu o melhor jogador do time. A franquia também recebeu o ala-pivô dos Lakers, Max Christie e uma escolha de 1ª rodada de 2029 . O time de Los Angeles, além do armador esloveno, ainda levou Markieff Morris e Maxi Kleber.

Além de todo o fator emocional, o jogo teve quebra de recordes por parte dos Cavaliers . No primeiro quarto, a equipe venceu por 50 a 19 , conseguindo a melhor marca desde 1997/1998, quando começaram a ser contabilizadas as estatísticas mais avançadas da NBA.

Ao fim do primeiro tempo, Cleveland já tinha 91 pontos no placar, contra apenas 46 dos Mavericks. O cestinha da partida foi Sam Merrill, com 27 pontos. Pelo lado de Dallas, o melhor desempenho foi de Jaden Hardy, com 21. Os Mavs não contaram com Kyrie Irving, que se recupera de lesão.