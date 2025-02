Luisa Stefani vence dupla ucraniana de virada e conquista o título do WTA 500 de Linz

Número um em duplas do Brasil e 30ª do mundo, a tenista Luisa Stefani conquistou neste domingo o título do WTA 500 de Linz, na Áustria. Ao lado da húngara Timea Babos, Stefani derrotou na final a dupla formada pelas irmãs Nadiia Kichenok e Lyudmila Kichenok, da Ucrânia, por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 7/5 e 10/4 em 1h32min de jogo.

"Só nos reunimos no último segundo. Eu diria que foi um grande sucesso", comemorou Timea Babos em quadra após receber o troféu. A parceira da brasileira, que já liderou o ranking de duplas e atualmente ocupa o 54º posto, também agradeceu ao público pelo apoio.

Foi o primeiro título da temporada de Stefani, que antes havia disputado apenas o Aberto da Austrália, ao lado de Peyton Stearns, dos EUA, quando caiu na segunda rodada. A brasileira tem agora 10 títulos no circuito da WTA, além ter sido campeã em duplas mistas no Grand Slam australiano com Rafael Matos em 2023 e ter conquistado a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, ao lado de Laura Pigossi.

A brasileira volta a ser campeã depois de quase um ano. Sua última conquista havia sido em fevereiro de 2024, quando conquistou o WTA 1000 de Doha ao lado da holandesa Demi Schuurs. Em sua campanha na Áustria, Luisa Stefani derrotou a dupla com a número um do mundo, a checa Katerina Siniakova, na semifinal. Siniakova formou dupla com a chinesa Shuai Zhang e tem dez títulos de Grand Slam. Além disso, Zhang conquistou dois troféus de Slam na carreira.