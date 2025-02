Dupla leva virada, Brasil perde a terceira para a França e é eliminado da Copa Davis

Após perder as duas primeiras partidas do confronto com a França, pela fase classificatória da Copa Davis, o Brasil não conseguiu se recuperar e acabou eliminado logo na primeira rodada. Neste domingo (2), em Orléans, no Vale do Loire, o brasileiros acabaram perdendo a partida de duplas e viram os franceses fechar a série em 3 a 0, garantindo vaga na segunda fase do torneio que é considerado como a Copa do Mundo de tênis.