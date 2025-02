Alexander Zverev confirma favoritismo e vai às quartas de final do Rio Open

Número 2 do mundo, Zverev venceu com dificuldades.

Principal favorito ao título do Rio Open, o alemão Alexander Zverev está classificado para as quartas de final do Rio Open. Nesta quarta-feira (19), ele derrotou o cazaque Alexander Shevchenko, 103º do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/1) e 7/6 (8/6), em duas horas e 29 minutos.