Ponte Preta acerta e Danilo Barcelos fará sua 3ª passagem pelo Moisés Lucarelli

A terceira passagem do lateral-esquerdo Danilo Barcelos pela Ponte Preta está muito próxima de se tornar realidade nesta temporada. O jogador acertou os últimos detalhes com o time campineiro e agora negocia a rescisão contratual junto ao Novorizontino, que não deve criar empecilhos.

Com isso, o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias. Existe a expectativa que aconteça ainda nesta quinta-feira, mas por enquanto nada foi confirmado. Aos 33 anos, Danilo Barcelos irá assinar com a Ponte Preta até o fim da temporada. A oferta salarial já foi aceita. Faltando apenas a saída do atleta do Novorizontino, com quem tem vínculo até o final do ano, mas perdeu espaço.