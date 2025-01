NFL: cinco equipes que decepcionaram na temporada regular

San Francisco 49ers

Cincinnati Bengals

A defesa esteve entre as piores da liga no início da temporada e os resultados negativos foram frequentes. Apesar da recuperação na reta final, com cinco vitórias seguidas, a classificação para os playoffs não veio.

Jacksonville Jaguars

Entretanto, além de não atuar bem na maioria das partidas, ele se machucou e ficou de fora do restante dos jogos. A campanha foi de quatro vitórias e 13 derrotas, resultando na demissão do técnico Doug Pederson.

New York Jets

Atlanta Falcons

Favorito para vencer a divisão e chegar nos playoffs, os Falcons fracassaram. Com um contrato de US$ 180 milhões, o quarterback Kirk Cousins não convenceu e acabou no banco de reservas no final da temporada. A defesa entregou muitos pontos e isso dificultou a campanha.