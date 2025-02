NBA: jogador do Miami Heat é investigado por suposto esquema de apostas

Issac Baldizon / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Terry Rozier, armador do Miami Heat, está sendo investigado por promotores federais por suposto envolvimento em esquema ilegal de apostas esportivas em 2023 , quando atuava pelo Charlotte Hornets. Em comunicado, a NBA declarou que já realizou uma investigação e não encontrou nenhuma violação nas regras da liga.

A entidade, entretanto, confirmou as investigações realizadas por promotores federais.

"A liga conduziu uma investigação e não encontrou nenhuma violação das regras da NBA. Agora estamos cientes de uma investigação do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York sobre esse assunto e temos cooperado com a investigação”, escreveu a NBA em nota.