Morre o cientista político americano Joseph Nye, teórico do "soft power"

Nye, que morreu na terça-feira (6), ocupou vários cargos de alto nível, inclusive no Departamento de Defesa dos EUA sob o governo do democrata Bill Clinton, e presidiu a prestigiosa Escola de Governo Kennedy de Harvard de 1995 a 2004.

"O poder suave — persuadir os outros a alcançar os resultados desejados — nos permite cooptar em vez de coagir as pessoas", escreveu Nye em um livro de 2004 sobre o assunto.

Questionado, em fevereiro deste ano, sobre como via o segundo mandato de Trump , Nye disse que o republicano "não entende realmente de poder, e só pensa em termos de coerção e pagamento".

"Isso confunde resultados de curto prazo com efeitos de longo prazo. O poder coercitivo rígido (como a ameaça de tarifas) pode funcionar no curto prazo, enquanto no longo prazo cria incentivos para que outros reduzam sua dependência dos Estados Unidos", escreveu ele à AFP por e-mail.