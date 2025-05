"Não sinto dor", garante Alcaraz, que jogará em Roma com bandagem na coxa

O número 3 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, garantiu que está se sentindo "fisicamente bem" ao se referir à lesão no músculo adutor em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (8), antes de sua estreia no Masters 1000 de Roma, embora ele vá jogar com uma bandagem como precaução.

A primeira partida do murciano na capital italiana será na sexta-feira contra o sérvio Dusan Lajovic (131º), naquele que será seu retorno às competições após se machucar durante a final perdida em Barcelona, em 20 de abril, contra Holger Rune, e depois ser declarado desfalque no recente Masters 1000 de Madri.

"É preciso ser um pouco inteligente. Tenho treinado para ver como me sentiria e tudo correu bem. Não estou com dor. Vou tomar precauções. Meu fisioterapeuta e minha equipe sugeriram que eu jogue com isso (a bandagem de compressão) e vou com tudo com as decisões que forem tomadas", acrescentou.