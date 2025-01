Milan perde na visita ao Dínamo de Zagreb e terá que disputar repescagem da Champions

Um dos gigantes do futebol europeu, o Milan, perdeu em Zagreb para o Dinamo por 2 a 1, ficando de fora do Top 8 e obrigado a passar pelo playoff para tentar o acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Já o Dinamo foi eliminado apesar da vitória ao terminar na 25ª posição com 11 pontos, os mesmos do Brugge, Sporting e Manchester City, mas com pior saldo de gols.

A equipe croata, que precisava da vitória para conseguir o 'milagre' da classificação, começou de forma mais intensa diante do Milan, que já havia garantido uma vaga nos playoffs, mas não a classificação direta para as oitavas de final.

Aos 19 minutos, o Dínamo saiu na frente com um gol de Martin Baturina e as coisas se complicaram ainda mais para os italianos quando ficaram com 10 jogadores devido à expulsão do americano Yunus Musah pouco antes do intervalo.