Léo Batista foi um dos principais ícones do jornalismo esportivo do Brasil.

Os principais clubes do futebol brasileiro e grandes personalidades do esporte já tiveram lances e conquistas narradas na voz marcante de Léo Batista. O comunicador morreu aos 92 anos, neste domingo (19), e vem sendo homenageado nas redes sociais.

Torcedor declarado do Botafogo, Léo Batista tem como feito na carreira ter participado da transmissão do primeiro jogo de Garrincha no futebol. O Glorioso foi um dos primeiros a prestar homenagens ao locutor que fez história na TV Globo.