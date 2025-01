Neymar retornou ao Brasil nesta sexta (31). Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ AFP

Neymar, que retorna ao futebol brasileiro após 12 anos, será oficialmente apresentado pelo Santos nesta sexta-feira (31). O evento ocorre a partir das 16h, na Vila Belmiro.

Onde assistir a apresentação de Neymar

A CazéTV anuncia a transmissão online. Na TV, o SporTV transmite o evento.

A Festa na Vila contará com shows de diversos artistas, como Mano Brown, Supla e Projota.

Retorno de Neymar ao Santos

Depois de ter a volta ao Santos confirmada por Marcelo Teixeira, presidente do Peixe, Neymar vai ser apresentado à torcida nesta sexta-feira (31), no Pacaembu. No dia seguinte, sábado (1º), o atacante de 32 anos estará na Vila Belmiro para uma segunda apresentação, antes do clássico com o São Paulo, marcado para as 20h30min.

Durante o evento no Pacaembu, o craque, que rescindiu contrato com o Al-Hilal na segunda (27), vai usar no Santos a camisa 10, eternizada pelo Rei Pelé.

Um vídeo produzido com uso de inteligência artificial, emulando a voz de Pelé, foi usado pela diretoria do Santos para ajudar a convencer Neymar a voltar.

— Eu permito que você use meu trono e minha coroa. Dá o seu show na Vila novamente e se prepara para trazer o hexa pra gente. Lembra o que você prometeu? Eu vou, mas eu volto. Daqui de cima eu vou sempre aplaudir você, meu príncipe — diz a locução no vídeo, com a voz do Rei.