Ídolo do Flamengo, Zico jogou na Udinese antes de voltar ao clube carioca. Valdir Friolin / Agencia RBS

A contratação de Neymar por parte do Santos entra para lista de maiores retornos de craques ao futebol brasileiro.

De Romário a Ronaldo — e além de Ney —, relembre os principais nomes que voltaram para o Brasil depois de atuar na Europa. A lista foi montada em ordem cronológica.

Craques que voltaram ao futebol brasileiro

Zico

Com mais de uma década pelo Flamengo, Zico se transferiu para a Udinese em 1983. Por lá, jogou até 1985, quando voltou ao clube carioca.

Rivaldo

O retorno de Rivaldo ao futebol brasileiro aconteceu em 2004, quando foi anunciado pelo Cruzeiro. Por lá, não conseguiu ir bem e voltou à Europa. Em 2011, assinou com o São Paulo.

Romário

Romário passou por Flamengo, Fluminense e Vasco. Vanderlei Almeida / AFP

Romário tinha acabado de ser eleito o melhor jogador do mundo e de ganhar a Copa pelo Brasil quando retornou ao país. Em 1995, o baixinho saiu do Barcelona para assinar com o Flamengo.

Em outras oportunidades, o atacante deixou o Brasil e retornou posteriormente, passando também por Fluminense e Vasco.

Adriano Imperador

Adriano voltou a primeira vez ao Brasil para jogar pelo São Paulo. Antonio Scorza / AFP

No final de 2007, Adriano assinou com o São Paulo para temporada de 2008. O atacante saiu da Inter de Milão rumo ao Morumbi. Depois, voltou à Itália, pouco jogou e foi para o Flamengo. Na sequência, passou por Roma e retornou ao país pela terceira vez para vestir a camisa do Corinthians.

Ronaldo Fenômeno

Ronaldo foi revelado pelo Cruzeiro, mas optou pelo Corinthians na sua volta ao Brasil. Mauro Vieira / Agencia RBS

Em dezembro de 2008, Ronaldo era anunciado pelo Corinthians. Após passagem por PSV, Inter de Milão, Real Madrid e Milan, o atacante campeão do mundo pela Seleção Brasileira retornava ao futebol brasileiro.

Roberto Carlos

Roberto Carlos pelo Corinthians, em 2010. Mauricio Lima / AFP

Roberto Carlos assinou com o Corinthians em novembro de 2009 para a temporada de 2010. O lateral-esquerdo foi revelado pelo Palmeiras, passou por Inter de Milão, Real Madrid e Fenerbahçe.

Ronaldinho Gaúcho

Após brilhar na Europa, Ronaldinho jogou no Flamengo, no Atlético-MG e no Fluminense. Vanderlei Almeida / AFP

O outro Ronaldo também voltou para o Brasil depois de jogar pelo Milan. Ronaldinho Gaúcho foi apresentado pelo Flamengo em janeiro de 2011, após a tentativa do Grêmio de repatriá-lo. No Velho Continente, ainda vestiu as camisas de PSG, Barcelona e Milan. Aqui, jogou também pelo Atlético-MG, onde foi campeão da Libertadores, e pelo Fluminense.

Kaká

Kaká nunca escondeu seu amor pelo São Paulo. Ricardo Duarte / Agencia RBS

O meia Kaká saiu do São Paulo no início do século, rumo ao Milan. Depois de passar pelo Real Madrid e retornar ao clube italiano, voltou ao Morumbi, em 2014.

Marcelo

Marcelo foi campeão da Libertadores pelo Flu. Lucas Merçon/Fluminense

O lateral-esquerdo Marcelo ficou mais de 15 anos no Real Madrid e jogou uma temporada no Olympiacos, da Grécia, antes de voltar para o Fluminense, seu clube de origem. Em 2023, o jogador chegou ao Rio de Janeiro para levar o time ao título inédito da Libertadores.

Thiago Silva

Zagueiro passou por PSG e Chelsea na Europa. Pablo PORCIUNCULA / AFP