"Morto com farofa": relembre 10 posts famosos de Neymar no X, antigo Twitter

Com a volta do craque, torcedores santistas e fãs estão cheios de expectativas. No entanto, a repercussão passa dos gramados: internautas também estão comentando a novidade no X (antigo Twitter), rede social, aliás, muito utilizada pelo jogador durante a sua primeira passagem pelo time da Vila Belmiro.

Com mais de 64 milhões de seguidores no X, o jogador parece ter entrado no clima e, antes de iniciar a volta ao Brasil, na quinta-feira (30), publicou um tweet com uma de suas frases icônicas: "to chegando com os refri rapaziada". Obviamente, os fãs pegaram a referência.