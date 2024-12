Sorteio do Mundial de Clubes 2025: onde assistir a definição dos grupos

Quatro potes com oito equipes serão sorteados. Fifa/Divulgação

O sorteio da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025 será realizado na quinta-feira (5), às 15h (horário de Brasília). O evento ocorre em Miami, nos Estados Unidos. O podcast "Deu Liga", no YouTube de GZH, fará a transmissão ao vivo do evento.

A cerimônia será conduzida em um estúdio com representantes de todos clubes participantes do torneio.

Onde assistir ao sorteio do Mundial de Clubes

O podcast "Deu Liga", no YouTube de GZH, fará a transmissão em tempo real;

O SporTV, a Disney+ e a Fifa+ anunciam transmissão ao vivo, e os canais da ESPN no YouTube e no TikTok também transmitem o sorteio.

Fase de grupos do Novo Mundial

Os 32 times serão divididos em oito grupos de quatro equipes cada. Veja os clubes de cada pote:

Pote 1

Palmeiras

Flamengo

Fluminense

River Plate

Real Madrid

Manchester City

PSG

Bayern de Munique

Pote 2

Chelsea

Porto

Benfica

Inter de Milão

Dortmund

Juventus

Atlético de Madrid

RB Salzburg

Pote 3

Botafogo

Boca Juniors

Ah-Ahly

Wydad Casablanca

Al-Hilal

Ulsan

Monterrey

León

Pote 4

Inter Miami

Seattle Souders

Urawa Red Diamonds

Al Ain

Esperance

Mamelodi Sundowns

Pachuca

Auckland City

Formato do novo Mundial

As 32 equipes serão divididas em oito grupos com quatro clubes em cada chave, como era o formato da Copa do Mundo até 2022. Os dois melhores times de cada chave avançam para as oitavas de final após os três jogos da fase de grupos.

A fase de mata-mata será disputada em confrontos únicos até que os dois finalistas se encontrem na decisão em busca do troféu. Não haverá disputa de 3º lugar no torneio, como havia no antigo formato do Mundial de Clubes.

Regras

Cada time pode levar 35 jogadores ao Mundial de Clubes, mas podem relacionar no máximo 26 para cada partida. Dois cartões amarelos acumulados suspendem o atleta, e a contagem será zerada apenas nas quartas de final.

O confronto direto será o primeiro critério de desempate na fase de grupos (uma novidade em torneios organizados pela Fifa), seguido por saldo de gols e quantidade de gols marcados. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para o mata-mata da competição, que começa nas oitavas de final. Em caso de empate nos 'playoffs', a partida será decidida na prorrogação com disputa de pênaltis em sequência.

Também foi definido pela Fifa que não pode haver clubes que pertençam a outra equipe ou que sejam controlados pela mesma empresa ou indivíduo. Foi confirmada a nova janela de transferências entre 1º e 10 de junho de 2025, que fica a cargo das federações.

Datas do torneio

Entre os dias 15 de junho e 13 de julho.

As sedes da competição

Os Estados Unidos recebem o Mundial de Clubes 2025. Serão 12 estádios sediando o torneio da Fifa.

Miami (Estádio Hard Rock)

Seattle (Lumen Field)

Los Angeles (Estádio Rose Bowl)

Orlando (Estádio Camping World e Estádio Inter&Co)

Atlanta (Estádio Mercedes-Benz)

Nashville (GEODIS Park)

Charlotte (Estádio Bank of America)

Cincinnati (Estádio TQL)

Washington DC (Audi Field)

Filadelfia (Lincoln Financial Field)

Nova York/Nova Jersey (Estádio MetLife)

Veja todos os campeões do Mundial de Clubes

A nova competição anual de clubes da Fifa já tem nome, data e formato: a Copa Intercontinental, disputada a partir de 2024. O torneio vai continuar envolvendo os campeões de cada continente na temporada, mas não terá mais o representante do país-sede.

Além das equipes envolvidas, todas também estarão classificados para o novo Mundial de Clubes, com 32 participantes, jogado a cada quatro anos.

A competição realizada desde 1960, em diferentes formatos, só não ocorreu em duas ocasiões: 1975 e 1978. Os europeus dominam o número de títulos, mas os sul-americanos não ficam tão para trás.

GZH separou todas as equipes que conquistaram o título mundial.

Veja a lista de todos os campeões mundiais

1960 - Real Madrid

1961 - Peñarol

1962 - Santos

1963 - Santos

1964 - Inter de Milão

1965 - Inter de Milão

1966 - Peñarol

1967 - Racing

1968 - Estudiantes

1969 - Milan

1970 - Feyenoord

1971 - Nacional-URU

1972 - Ajax

1973 - Independiente

1974 - Atlético de Madrid

1975 - não realizado

1976 - Bayern de Munique

1977 - Boca Juniors

1978 - não realizado

1979 - Olimpia

1980 - Nacional-URU

1981 - Flamengo

1982 - Peñarol

1983 - Grêmio

1984 - Independiente

1985 - Juventus

1986 - River Plate

1987 - Porto

1988 - Nacional-URU

1989 - Milan

1990 - Milan

1991 - Estrela Vermelha

1992 - São Paulo

1993 - São Paulo

1994 - Vélez Sarsfield

1995 - Ajax

1996 - Juventus

1997 - Borussia Dortmund

1998 - Real Madrid

1999 - Manchester United

2000 - Boca Juniors

2001 - Bayern de Munique

2002 - Real Madrid

2003 - Boca Juniors

2004 - Porto

Campeões dos Mundiais organizados pela Fifa