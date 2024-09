A Fifa anunciou nesta quarta-feira (4) o logo e o tema musical do Mundial de Clubes de 2025, que terá um formato diferente e mais amplo, com 32 equipes. O logo faz referência à bola e às iniciais do torneio, em inglês, e foi divulgado em vídeo na companhia de "Freed From Desire", famosa música da cantora italiana Gala.