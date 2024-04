O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou mudanças na entidade e suas competições ainda para este ano. Entre elas, a taça que premia o time campeão do novo Mundial de Clubes, com 32 equipes, que entra no lugar da agora Copa Intercontinental como torneio mais importante do planeta. A marca oficial do Mundial também passará por modificações. Com informações do ge.globo.