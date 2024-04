O Fenerbahçe cumpriu sua promessa e boicotou a Supercopa da Turquia neste domingo (7), em um confronto contra seu maior rival, o Galatasaray. O clube optou por enviar sua equipe sub-19 para Sanliurfa, local da partida, e, com apenas um minuto de jogo, retirou-se do campo. Esta decisão permitiu aos jogadores do Galatasaray comemorarem o título.