Ronaldinho ergue troféu de melhor do mundo no Camp Nou. Ver Descrição / Ver Descrição

Exatamente há 20 anos, um jovem talentoso de Porto Alegre conquistava o mundo do futebol e colocava o nome do Rio Grande do Sul no topo do esporte mais popular do planeta. Ronaldinho, com sua habilidade única, dribles desconcertantes e sorriso contagiante, era eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo.

O ano de 2004 foi um marco na carreira de Ronaldinho. Recém chegando em um Barcelona que recuperava seu espaço no topo do Campeonato Espanhol, o brasileiro levou o time ao vice-campeonato e encantou o mundo com suas jogadas mágicas. A consagração veio com a conquista da Bola de Ouro, deixando para trás Henry e Shevchenko.

Nascido em Porto Alegre, o meia-atacante começou a dar os primeiros passos no futebol nas categorias de base do Grêmio, onde já demonstrava um talento nato para a bola. Assis, irmão e destaque do Tricolor, dizia na época:

— Ele é o craque da família.

Ronaldinho vestiu a 10 do Grêmio no final dos anos 1990. Silvio Ávila / Agencia RBS

Após três anos marcantes no time profissional do Grêmio, ele saiu para o PSG em uma polêmica negociação no início de 2001. Na época ela já era convocado com frequência para a Seleção Brasileira, que viria a conquistar a Copa do Mundo no ano seguinte.

No entanto, foi no Barcelona que Ronaldinho alcançou o auge de sua carreira e virou o Bruxo. Ao lado de grandes craques como Deco e Eto'o, o brasileiro formou um ataque imbatível e conquistou títulos importantes como a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol.

Sua alegria de viver e sua habilidade para fazer o impossível com a bola encantaram o mundo, e R10 se tornou um ídolo absoluto para milhões de fãs. E assim ele repetiu o feito no ano seguinte e foi novamente o melhor do mundo em 2005.

A carreira ainda teve passagem por Milan, Flamengo, Atlético-MG, Querétaro e Fluminense. Houve uma chance de retorno ao Grêmio em 2011, frustrada nos últimos instantes.

Rolês aleatórios

Aposentado dos gramados, Ronaldinho continua sendo uma figura presente no mundo do futebol. O ex-jogador é frequentemente convidado para participar de eventos e projetos relacionados ao esporte (ou não). Recentemente foi escolhido o embaixador de Miami, uma das sedes da Copa do Mundo de 2026.

Ronaldinho batucando na final da Copa da Rússia. AFP / AFP / AFP

Por outro lado, Ronaldinho também se envolveu em polêmicas. Em 2020, por exemplo, ele foi preso no Paraguai por se apresentar com documentação falsa e ficou detido por seis meses. Por lá, chegou a disputar o campeonato de futebol e levou seu time ao título.